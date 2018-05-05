عمليات نينوى تدمر انفاق لداعش في جبال العطشانة غرب الموصل

2018/05/05 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ نينوى أعلنت قيادة عمليات نينوى، اليوم السبت، عن تدمير عدة انفاق لداعش في جبال العطشانة غرب الموصل.وذكر بيان لقيادة العمليات تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “قيادة عمليات نينوى تدمر عدة انفاق لداعش في جبال العطشانة”.وأشار البيان إلى أن تدمير الانفاق تم عبر ضربات جوية بالتنسيق مع التحالف الدولي وبموافقة العمليات […]

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