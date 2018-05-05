مفوضية الانتخابات توضح أسباب منع تصويت الحشد الشعبي في التصويت الخاص

2018/05/05 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الأسباب التي دعتها لعدم سماحها بالتصويت الخاص لعناصر الحشد الشعبي.

وأكد عضو المفوضية معتمد الموسوي في تصريح ان المنتمين للحشد الشعبي سيصوتون في أماكن وجودهم نتيجة عدم ارسال بيانات المنتسبين من قبل هيئة الحشد لإصدار البطاقات الانتخابية ضمن التصويت الخاص رغم مطالبة المفوضية بتلك البيانات منذ وقت مبكر مبينًا ان الوقت لا يتسع لاستكمال البطاقات الخاصة بالتصويت الالكتروني وطباعتها مع قرب موعد الانتخابات.

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