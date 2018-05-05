الإعلام الأمني يفنّد مزاعم صحيفة “القدس العربي” حول مقتل جنود في البعاج

2018/05/05 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

فنّد مركز الإعلام الأمني, السبت, مزاعم صحيفة “القدس العربي” حول مقتل وإصابة عدد من الجنود في قضاء البعاج, فيما أكد أنه سيتم مقاضاتها قانونياً.

وقال المركز في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إن “صحيفة القدس العربي نشرت خبراً يشير الى مقتل واصابة عدد من الجنود العراقيين في قضاء البعاج اثر انفجار عبوة ناسفة”.

وأضاف أن “ما ذكرته الصحيفة عار عن الصحة”، مؤكداً أن “القضاء لم يشهد اي حالة تفجير وما نشر محض كذب وافتراء”.

وحذّر المركز, الصحيفة من “نشر الاكاذيب المتعلقة بالامن”, مشدداً على أن “مركز الإعلام الأمني سيقاضي الصحيفة قانونيا”.

وأشار إلى “ضرورة توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار الامنية والاعتماد على مركز الاعلام الامني كمرجع اساسي في اي خبر يتعلق بالامن”.



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