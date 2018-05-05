2018/05/05 | 17:32

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بغداد وأنقرة توقعان مذكرة تفعيل اتفاقيَّات الشراكة الاقتصاديَّة المُوقـَّعة عام 2009 | موازين نيوز

السبت 19/08/1439 هـ - الموافق 05/05/2018 م ، الساعة 05:32 مساءً (بغداد)، 02:32 PM (غرينتش)

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أخبار موازين

اقتصاد

منذ 2018-05-05 الساعة 17:05 (بتوقيت بغداد)

متابعة – موازين نيوزوقع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، عن الجانب العراقي، و وزير الكمارك والتجارة بولنت توفنكجي، عن الجانب التركي، السبت، مذكرة تفعيل اتفاقيَّات الشراكة الاقتصاديَّة المُوقـَّعة عام 2009، فيما أبلغ الأخير برغبة بلاده في توسعة معبر إبراهيم الخليل.وذكر مكتب وزير الخارجية في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن "الجعفري، رأس عن الجانب العراقيِّ اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-التركيَّة للتعاون الاقتصاديِّ، والفنيّ في العاصمة التركيَّة أنقرة، فيما ترأس عن الجانب التركيِّد بولنت توفنكجي وزير الكمارك والتجارة"، مبيناً ان "الاجتماعات المُكثـَّفة تم بعدها توقيع محضر الاجتماعات التي شملت مجالات عِدَّة، منها: تفعيل اتفاقيَّات الشراكة الاقتصاديَّة الشاملة المُوقـَّعة عام 2009، وتشجيع، وحماية الاستثمارات المُتبادَلة، وإقامة المعارض، والتعاون بشأن المناطق الحُرَّة، إضافة إلى مناقشة ملفِّ المياه، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والصِحَّة، والبيئة، والثقافة، والسياحة، والتربية، والتعليم، والعلوم، والتكنولوجيا".وقدَّم الجعفريّ، "الشكر والتقدير للجُهُود التي بذلتها اللجان الفنيَّة لتحقيق، وتفعيل المصالح المُشترَكة بين البلدين"، مُشيراً إلى أنَّ "العراق بذل جُهُوداً كبيرة في حربه ضدّ عصابات داعش الإرهابيَّة، وانتصر عليها دفاعاً عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع بفضل وحدة العراقـيِّين، ووقوف الدول الصديقة إلى جانبه".وأضاف، أنَّ "العراق لايزال يتطلـَّع لدعم المُجتمَع الدوليِّ في مجال إعادة الإعمار، والبناء، ومُساهَمة بلدان العالم في الاستثمار، ودعم المجال الاقتصاديِّ"، مُنوِّها بأنَّ "العراق يمتلك مُقوِّمات الصعود، لأنه بلد غنيّ بالثروات المُتعدِّدة، ولكنه واجه ظروفاً استثنائيَّة تمثـَّلت بالحرب ضدّ الإرهاب، وانخفاض أسعار النفط؛ ممَّا صدَّع بُنيته الاقتصاديَّة".ورحب، بـ"ما تحقق من اتفاقات بين بغداد وأنقرة، وجُهُود مسؤولي البلدين بتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة"، مُشِيراً إلى "تطلـُّع العراق لزيادة حجم الإطلاقات المائيَّة؛ لما لها من أثر كبير على قطاعاته الحيويَّة".وطالب الجعفري، الجانب التركيَّ بـ"سحب قواته من الأراضي العراقـيَّة"، مُجدِّداً "التزام العراق بالتعاون مع دول المنطقة؛ لتجاوز الأزمات التي تواجهها، والتمسُّك بمبدأ حُسن الجوار، وعدم السماح لأيِّ طرف باستغلال الأراضي العراقـيَّة، وزعزعة أمن، واستقرار دول الجوار، والمنطقة".من جانبه، أكّد بولنت توفنكجي وزير الكمارك والتجارة التركيّ أنَّ "اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-التركيَّة للتعاون الاقتصاديِّ، والفنيِّ كانت مُهمَّة، وإيجابيَّة، وستُساهِم في فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترَك"، مُشدِّداً على أنَّ "وحدة استقرار، ورفاهية العراق من استقرار تركيا".وعد توفنكجي، العراق "شريكاً اقتصاديّاً قوياً لتركيا وأنَّ الشركات التركيَّة تمثل نسبة كبيرة تصل إلى 50% من الشركات الأجنبيَّة العاملة في العراق"، مُتطلـِّعاً إلى "زيادة حجم الاستثمارات، والتبادل التجاريِّ بين البلدين".وكشف، عن أنَّ "تركيا ستحتضن في هذا العام مُنتدى لإعمار العراق، ودعم الاستثمار، واجتماع اتحاد الغرف التجاريَّة العراقـيَّة، وهيئة العلاقات التجاريَّة الخارجيَّة التركيَّة، واجتماع البنوك العراقـيَّة مع البنوك التركيَّة؛ لزيادة حجم التعاون الاقتصاديِّ"، مُنوِّهاً بـ"رغبة بلاده في توسعة معبر إبراهيم الخليل، إضافة إلى فتح بوَّابة أخرى في فيشخابور، وتوسيع التعاون في مجال الصِحَّة، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والضمان الاجتماعيِّ، وزيادة عدد الطلبة العراقـيِّين في الجامعات التركيَّة".هذا وتوجه وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، أول أمس الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة لترؤس الوفد العراقي في اللجنة الاقتصادية العراقية ـ التركية المشتركة في دورتها الـ18.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد محجوب، في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، إن "الجعفري توجه، اليوم، الى أنقره لترؤس الجانب العراقي في اللجنة الاقتصادية العراقية التركية المشتركة في دورتها الـ١٨".وأضاف محجوب، أن"الاجتماعات يشارك فيها ممثلي عن مختلف الوزارات العراقية لبحث ملفات الطاقة والمياه والتجارة المشتركة.انتهى29/6ن

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