منتخب العراق بالكيك بوكسنغ يصل قرغستان استعداد للمشاركة في بطولة اسيا

2018/05/05 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرغستان ـ خاص وصل منتخبنا الوطني بالكيك بوكسنغ الى دولة قرغستان، اليوم السبت، للمشاركة في بطولة آسيا، بعد رحلة شاقة استمرت يومين كاملين.وقال المرافق الصحفي للوفد العراقي احمد رحيم نعمة لوكالة الانباء العراقية (واع) ان الوفد العراقي يضم كلا من رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ قاسم الوآسطي رئيسا للوفد، والحكمان الدوليان محمد مساعد وحيدر […]

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