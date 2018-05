2018/05/05 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالاتجرفت مياه سيول عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت، عشرات السيارات في العاصمة التركية أنقرة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول الناجمة عن الأمطار التي هطلت خلال ساعات الظهر، أثرت سلبا على سير الحياة في أنقرة.

مياه السيول المتدفقة جرفت في طريقها عشرات السيارات في منطقة “ماماق”، وألحقت بها وببعض المحال التجارية أضرارا بالغة، كما تسببت الأمطار في قطع بعض الأسلاك الكهربائية في المنطقة.

وهرعت فرق البلدية والإطفاء إلى المنطقة، وأطلقت عمليات لإنقاذ السيارات ومساعدة المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيول الأمطار تجرف عشرات السيارات في أنقرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيول الأمطار تجرف عشرات السيارات في أنقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).