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سيول الأمطار تجرف عشرات السيارات في أنقرة
2018/05/05 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ وكالاتجرفت مياه سيول عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة، اليوم السبت، عشرات السيارات في العاصمة التركية أنقرة.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، مياه السيول الناجمة عن الأمطار التي هطلت خلال ساعات الظهر، أثرت سلبا على سير الحياة في أنقرة.

مياه السيول المتدفقة جرفت في طريقها عشرات السيارات في منطقة “ماماق”، وألحقت بها وببعض المحال التجارية أضرارا بالغة، كما تسببت الأمطار في قطع بعض الأسلاك الكهربائية في المنطقة.

وهرعت فرق البلدية والإطفاء إلى المنطقة، وأطلقت عمليات لإنقاذ السيارات ومساعدة المواطنين.

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