عبطان ينفي تأجيل افتتاح ملعب النجف الأشرف الدولي

2018/05/05 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف ـ واع نفى وزير الرياضة والشباب عبد الحسين عبطان، اليوم السبت، الانباء التي تحدثت عن تأجيل إفتتاح ملعب النجف الأشرف الدولي.وقال عبطان في تصريح له، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) ان “لاصحة للأشاعات التي يروجها البعض عن تأجيل إفتتاح ملعب النجف الأشرف الدولي” .واكد عبطان ان “اليوم ان شاء الله فرحة […]

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