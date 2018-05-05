بالصور.. تحالف سائرون في قضاء الزبير يقيم احتفالية للتعريف ببرامج مرشحيه

2018/05/05 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ البصرة اقام تحالف سائرون في قضاء الزبير، بمحافظة البصرة، احتفالية للتعريف بالرنامج الانتخابي.وقال مراسل “الرشيد نيوز” ان “تحالف سائرون نظم احتفالية في قضاء الزبير بحضور مرشحيه للتعريف ببرنامجهم الانتخابي”.

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