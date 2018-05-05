2018/05/05 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:نفى مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، مقتل عدد من الجنود بعبوة ناسفة غرب محافظة الموصل.وذكر المركز في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الخبر الذي ذكرته صحيفة القدس العربي، بشأن مقتل واصابة عدد من الجنود العراقيين اثر انفجار عبوة ناسفة في قضاء البعاج عار عن الصحة"، مؤكدا ان "القضاء لم يشهد اي حالة تفجير وما نشر محض كذب وافتراء".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وحذر مركز الاعلام الامني بحسب البيان الصحيفة المذكورة من "نشر الاكاذيب المتعلقة بالقضايا الامنية"، مبينا انه "سيتم مقاضاة الصحيفة قانونيا خلال الايام المقبلة".واشار الى انه "يجب توخي الحذر والدقة في نشر الاخبار الامنية والاعتماد عليه كمرجع اساسي في اي خبر يتعلق بالامن".يذكر ان مركز الاعلام الامني يعلن، بشكل يومي، العثور على مضافات وانفاق لداعش، اضافة الى مقتل العشرات من الارهابيين في مناطق متفرقة من البلاد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني ينفي مقتل عدد من الجنود بعبوة ناسفة غرب الموصل ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني ينفي مقتل عدد من الجنود بعبوة ناسفة غرب الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).