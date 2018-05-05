2018/05/05 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدر مركز الإعلام الأمني، اليوم السبت، توضيحاً بشأن الانباء التي اشارت الى حدوث انفجار في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى.

وقال المركز في بيان ورد لشفق نيوز ان "صحيفة القدس العربي ذكرت خبراً يشير الى مقتل واصابة عدد من الجنود العراقيين في قضاء البعاج اثر انفجار عبوة ناسفة".

واضاف ان "ما ذكرته الصحيفة عار عن الصحة، ونؤكد ان القضاء لم يشهد اي حالة تفجير وما نشر محض كذب وافتراء".

وتابع البيان "نحذر صحيفة القدس من نشر الاكاذيب المتعلقة بالامن وسنقاضيها قانونيا، ونشير في الوقت نفسه الى ضرورة توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار الامنية والاعتماد على مركز الاعلام الامني كمرجع اساسي في اي خبر يتعلق بالامن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصدر توضيحاً بشأن تفجير البعاج ويقاضي صحيفة قطرية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصدر توضيحاً بشأن تفجير البعاج ويقاضي صحيفة قطرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).