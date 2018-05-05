2018/05/05 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- لفت عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني اليوم السبت الى أن حرب تطبيق الدستور قادمة، مشيرا الى أنها ستجري في بغداد.

ومن المقرر اجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 12 من الشهر بما يشمل اقليم كوردستان ايضا.



وستكون هذه الانتخابات رابع اقتراع يشهده العراق عموما منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وقال مسرور بارزاني في كلمة القاها في اطار الحملة الانتخابية بقضاء سوران إن الحرب القادمة ستكون حرب تطبيق بنود الدستور العراقي وتحصيل حقوق شعب كودستان، لافتا الى أن ساحتها هي بغداد.

ويتهم الكورد الحكومة العراقية بتهميش الكورد، وتعمد عدم تطبيق البنود الدستورية التي من شأنها تحصيل حقوق شعب كوردستان.

وأضاف مسرور بارزاني مخاطبا الحاضرين "بالنسبة لنا هذه الانتخابات تمثل تحدياً" على غرار الاستفتاء الذي حظي بالتأييد الكاسح لصالح الاستقلال.

ولفت الى أن الاستفتاء لم يفشل ولا احد يستطيع محو حق الكورد في تقرير المصير.

وقال بارزاني "ذاكرتنا قوية، ونتذكر تماما كيف باع البعض كركوك في حين كانت قوات البيشمركة تدافع عن أرض كوردستان وكرامة شعبه".

وأكد "لن ننسى تلك الخيانة الكبيرة".

وحث بارزاني الحاضرين على التصويت للجهة التي حمت "كرامة شعب كوردستان وتسعى بكل طاقاتها لتحصيل حقوقه" في الانتخابات القادمة.

والانتخابات التشريعية العراقية هي ثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011 ورابع انتخابات منذ عام 2003 وتهدف الى انتخاب 329 عضواً في مجلس النواب العراقي والذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية.

سوار أحمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: هناك حرب قادمة) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني: هناك حرب قادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).