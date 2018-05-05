2018/05/05 | 17:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسرور البارزاني: إقليم كوردستان واحة للأمن والاستقرار يحتذى بها في الشرق الأوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/05 | 17:40.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور البارزاني: إقليم كوردستان واحة للأمن والاستقرار يحتذى بها في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور البارزاني: إقليم كوردستان واحة للأمن والاستقرار يحتذى بها في الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور البارزاني: إقليم كوردستان واحة للأمن والاستقرار يحتذى بها في الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).