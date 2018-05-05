نائبة تكشف عن لقاءات سرية بين العبادي وحزب البارزاني

2018/05/05 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد …

كشفت النائبة عن كتلة التغيير الكردية شيرين رضا، السبت، عن لقاءات سرية جمعت بين رئيس الحكومة حيدر العبادي، وبين قيادات من حزب البارزاني.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” في خبر تابعته وكالة/ المعلومة/ عن رضا قولها, “نتوقع حدوث تقارب بين العبادي وحزب البارزاني في الانتخابات”، مؤكّدة “وجود لقاءات سرية واجتماعات بين العبادي وقيادات الحزب خلال الفترة الماضية”.

وأضافت أنّ “تلك الاجتماعات بحثت قضايا مختلفة، تخص الانتخابات وغيرها”، مشيرة إلى أنّ “حكومة بغداد تسعى للاتفاق مع الكتلة الكردية الكبرى، وذوي القرار السياسي، في إقليم كردستان”.انتهى/25

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