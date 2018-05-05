2018/05/05 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا جديدا، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد خالد المحيسن.

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