السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


2018/05/05 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا جديدا، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد خالد المحيسن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("توفير الحماية"...الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("توفير الحماية"...الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة غرب الانبار
⋙ المرصد العراقي: النازحين يتعرضون لضغوط كبيرة من قبل بعض المرشحين
⋙ بالوثيقة.. الصدر: شعار أبناء النجف “المجرب لا يجرب” ولن يخذلوا المرجعية
⋙ يوفنتوس يسعى لحسم اللقب السابع على التوالي
⋙ كاريكاتير اليوم: صوتك.. مشنقة الفاسدين
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - محمد صلاح يتفاعل مع أغاني جمهور ليفربول له
⋙ فيديو| تقرير: انطلاق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار بنغازي الليبية بمشاركة 16 دولة
⋙ بالصور.. تحالف سائرون في قضاء الزبير يقيم احتفالية للتعريف ببرامج مرشحيه
الأكثر شيوعا