2018/05/05 | 17:48

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العمليات المشتركة تكذب تقريراً بشان استشهاد جنود في نينوى | موازين نيوز

السبت 19/08/1439 هـ - الموافق 05/05/2018 م ، الساعة 05:48 مساءً (بغداد)، 02:48 PM (غرينتش)

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أخبار موازين

أمنيّة

منذ 2018-05-05 الساعة 17:23 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزكذب مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة، السبت، تقريراً صحفية تحدثت عن استشهاد وإصابة عدد من الجنود في قضاء البعاج بمحافظة نينوى.وقال المركز في بيان تلقت / موازين نيوز/ نسخة منه، إن "صحيفة القدس العربي ذكرت خبرا يشير الى استشهاد وإصابة عدد من الجنود العراقيين في قضاء البعاج اثر انفجار عبوة ناسفة، وهنا نود ان نوضح بان ما ذكرته الصحيفة عار عن الصحة".وأضاف أن "القضاء لم يشهد اي حالة تفجير وما نشر محض كذب وافتراء، ولهذا فاننا نحذر صحيفة القدس من نشر الأكاذيب المتعلقة بالأمن وسنقاضيها قانونيا"،وتابع البيان في الوقت نفسه الى "ضرورة توخي الدقة والحذر في نشر الاخبار الأمنية والاعتماد على مركز الاعلام الامني كمرجع أساسي في اي خبر يتعلق بالامن".



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ﻻ مصادرة لأرادة الناخب ..والله اعلم

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