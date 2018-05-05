2018/05/05 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعترف مؤسس شركة "أمازون جيف بيزوس"، الذي يتصدر قائمة أغنى رجل في العالم، بأن أسهل الأعمال بالنسبة له هو كيف يكسب المال وأصعبها كيف يصرف هذا المال.

وقال "بيزوس"، في تصريحات لصحيفة "بيزنيس إنسيدر" الأمريكية مازحًا: "أموالي ضخمة جدًا ولا يمكنني أنا وعائلتي صرفها ولن أستطيع صرفها إذا طلبت بدل وجبتين في أغلى المطاعم، فالأمر "ليس سهلًا كما يبدو للكثيرين".

وأضاف "بيزوس"، أن الطريقة المثلى لإنفاق جزء كبير من ثروته، هو استخدام الأرباح في إعادة تمويل شركات أخرى "بمبالغ كبيرة".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن بيزوس يحول كل عام مبلغ مليار دولار لشركة "Blue Origin" التي تعمل في تصميم المركبات الفضائية.

وأكد الملياردير الأمريكي: "أنا محظوظ جدًا وأشعر بأن لدي رسالة سامية ومحددة بالتعامل مع شركة "Blue Origin" ورسالتي كما أعتقد في غاية الأهمية للحضارة الإنسانية".

وأضاف الملياردير أنه صرف جزءً من أمواله في إجازة أمضاها مع زوجته وأطفاله الأربعة في النرويج، وأنه صرف هذا العام 12 مليون دولار لترميم عقاراته في واشنطن.

يذكر أن ثروة جيف بيزوس تبلغ 131 مليار دولار، وهي في تزايد مستمر، ومن ضمن هذه المليارات يستثمر بيزوس 125 مليار دولار في أسهم شركة أمازون.

وقد زادت ثروته بشكل خاص خلال العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأسهم في الولايات المتحدة بشكل عام وأسهم شركته بشكل خاص، وفي يناير 2018 صنفت وكالة Bloomberg بيزوس كأغنى رجل في التاريخ.

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