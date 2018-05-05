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الاعلام الأمني يحذر صحيفة عربية من نشر الأكاذيب ومقاضاتها
2018/05/05 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وأفاد بيان للمركز تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" صحيفة [القدس العربي] ذكرت خبرا يشير الى استشهاد واصابة عدد من الجنود العراقيين في قضاء البعاج التباع لمدينة الموصل مركزمحافظة نينوى اثر انفجار عبوة ناسفة"، منوها الى ان" ما ذكرته الصحيفة عار عن الصحة".واكد ان" القضاء لم يشهد اي حالة تفجير وما نشر محض كذب وافتراء"، محذرا [صحيفة القدس] من" نشر الاكاذيب المتعلقة بالامن وسنقاضيها قانونيا".وحذر الى" ضرورة توخي الدقة في نشر الاخبار الامنية والاعتماد على مركز الاعلام الامني كمرجع اساسي في اي خبر يتعلق بالامن".انتهى

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