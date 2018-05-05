الاعلام الامني: سنقاضي صحيفة القدس العربي لنشرها اخبارا كاذبة

2018/05/05 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اكد مركز الاعلام الامني، اليوم السبت، ان ما ذكرته صحيفة القدس العربي بشان استشهاد واصابة عدد من الجنود في قضاء البعاج عار عن الصحة.وافاد المركز في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه “ان ما ذكرته الصحيفة حول استشهاد واصابة عدد من الجنود العراقيين في قضاء البعاج اثر انفجار عبوة ناسفة […]

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