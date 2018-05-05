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انخفاض اعداد الأطفال اليابان للسنة الـ37 على التوالي
2018/05/05 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة انخفض عدد الأطفال إلى مستوى قياسي في اليابان للسنة الـ37 على التوالي، مما يشير إلى أن جهود رئيس الوزراء شينزو آبي لمكافحة انخفاض معدل المواليد لم تفلح بعد.

وقال موقع “جابان تايمز” إن عدد الأطفال اليابانيين بلغ، اعتباراً من 1 أبريل، 15.53 مليون طفل، أي بانخفاض قدره 170 ألف مقارنة مع […]

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