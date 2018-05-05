السيد عمار الحكيم يحذر من الالتفاف على عمليةِ الفرز الالكتروني وتمكين الفاسدين

2018/05/05 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" السيد عمار الحكيم اكد خلال لقائه في مكتبه عصر اليوم السبت، جمعاً من القياداتِ والنخبِ الشبابيةِ البغدادية أنَّ صناديقَ الاقتراع أمانةُ الشعب بيدِ موظفي مفوضية الانتخابات والمراقبين".ودعا السيد عمار الحكيم إلى" اختيارِ الشخصيات الوطنية التي تتمتعُ بالنزاهةِ والكفاءةِ والالتزامِ بتوجيهاتِ المرجعية الدينية العليا بشأنِ الانتخابات، وعدم تمكين الفاسدين والفاشلين".وعرب عن" الالتزام والاعتزاز بالمعاييرَ التي وضعتها المرجعيةُ الدينيةُ العليا ومنها الاعتماد على البرامجَ الانتخابية العملية الرصينة للقوائمَ الانتخابية التي يرأسها الناجحون".واكد ان" تيارَ الحكمة الوطني اعتمد آلية التواصل مع الناسِ وطرح مشروعه الانتخابيّ ولم يستخدم العناوينَ المقدسة في الحملاتِ الانتخابية ، ولنا الفخرُ أن قدمنا مشروعاً وطنياً لم يرتبط بأي أجندةٍ خارجية ، وقدمتْ قائمةُ تيار الحكمة وجوها وطاقات شبابية جديدة".واشار إلى أنَّ" مقاطعةَ الانتخابات ستؤدي إلى فوزِ الفاسدين عبر مشاركة داعميهم"، مؤكدا أنَّ" المشاركةَ في الانتخاباتِ هو حقٌ والتزامٌ أخلاقي".انتهى

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