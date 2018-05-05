بوفون قد يغيب عن مباراة وداعه

2018/05/05 | 17:50

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بغداد/..



ذكرت تقارير صحفية، السبت، انه من المحتمل أن يرفض حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون، تلبية الاستدعاء للانضمام لمنتخب ايطاليا في مباراة هولندا الودية، على الرغم من أن المواجهة ستقام في ملعب نادي يوفنتوس من أجله.

وكان من المقرر عقد المباراة الودية يوم 4 من حزيران المقبل في مدينة تورينو، واختار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ملعب أليانز معقل اليوفي لإقامتها، وذلك من أجل تكريم بوفون في مباراته الأخيرة بقميص الأزوري.

ومع ذلك، ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فإن حارس المرمى صاحب الـ40 عاما يفكر بجدية في الغياب عن هذا الحدث.

وأشارت الصحيفة الى أنه يبدو أن بوفون قد تأذى بسبب الانتقادات التي تلقاها خلال الأسابيع القليلة الماضية، سواء بسبب قراره بالعودة إلى المنتخب بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2018، أوالتعليقات التي صدرت ضده بعد خروج فريقه يوفنتوس من ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم على يد ريال مدريد الإسباني.انتهى أ د

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