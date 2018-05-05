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يونس محمود يعلق على مشاركته في افتتاح ملعب النجف الدولي اليوم
2018/05/05 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

يصل النجم الدولي العراقي يونس محمود اليوم الى محافظة النجف ليشارك باقي النجوم في مباراة افتتاح الملعب الدولي في المحافظة.

ونقل بيان لوزارة الشباب تلقته اسيا الاخبارية، انه ” سعيد بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير وان له الشرف في ذلك “.

واشاد بـ ” الجهود الكبيرة التي تبذل في انجاز […]

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