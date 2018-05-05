يونس محمود يعلق على مشاركته في افتتاح ملعب النجف الدولي اليوم

2018/05/05 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..يصل النجم الدولي العراقي يونس محمود اليوم الى محافظة النجف ليشارك باقي النجوم في مباراة افتتاح الملعب الدولي في المحافظة.ونقل بيان لوزارة الشباب تلقته اسيا الاخبارية، انه ” سعيد بالمشاركة في افتتاح هذا الصرح الرياضي الكبير وان له الشرف في ذلك “.واشاد بـ ” الجهود الكبيرة التي تبذل في انجاز […]

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