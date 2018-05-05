2018/05/05 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بريشة الفنان عبد الامير الركابي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاريكاتير اليوم: صوتك.. مشنقة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاريكاتير اليوم: صوتك.. مشنقة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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