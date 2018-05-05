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كاريكاتير اليوم: صوتك.. مشنقة الفاسدين
2018/05/05 | 17:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بريشة الفنان عبد الامير الركابي

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