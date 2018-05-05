يوفنتوس يسعى لحسم اللقب السابع على التوالي

2018/05/05 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / متابعة…

يستضيف فريق يوفنتوس, نظيره بولونيا على ملعب يوفنتوس أرينا, اليوم السبت, فى مباراة الجولة 36 من الدوري الإيطالي, سعياً لحسم اللقب السابع على التوالي.

وذكرت تقارير صحفية أطلعت عليها وكالة/ المعلومة/ إن “يوفنتوس يسعى للفوز بمباراة اليوم أملاً في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي إذ سيتوج السيدة العجوز رسمياً باللقب فى حال فوزه على بولونيا وخسارة نابولي أمام تورينو غداً الأحد”.

وأضافت أنه “في حال هزيمة يوفنتوس أو تعادله في مباراة اليوم, أمام بولونيا أو في حال تعادل نابولي أو فوزه فى مباراة الغد ستستمر المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة من البطولة”.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 88 نقطة, بينما يحتل نابولي أقرب منافسيه المركز الثاني فى ترتيب البطولة 84 نقطة ويحتل بولونيا المركز 12 بـرصيد 39 نقطة.



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