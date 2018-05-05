جامعة اهل البيت تقيم مهرجانها العلمي الثقافي الرابع عشر

2018/05/05 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت جامعة اهل البيت "عليهم السلام" الاهلية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، مهرجان الاسبوع العلمي الثقافي الرابع عشر، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وجمع من الطلبة.

وبين ممثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي موسى الموسوي دور الوزارة في العمل على الارتقاء بالمستوى العلمي في الجامعات العراقية.

فيما قدم رئيس الجامعة صاحب الاطرقجي كلمة اوضح فيها "الدور البارز الذي تحتله بين الجامعات العراقية من رصانة علمية واتباع احدث الوسائل في التدريس".

بينما قدم مؤسس الجامعة محسن القزويني "اهم الخطط التي تعمل عليها الهيئة المؤسسة في الجامعة لرفع المستوى التعليمي في العراق من خلال هذه الجامعة".



انتهى/خ.

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