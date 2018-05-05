السبت 5 أيار 2018 م (19 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الجيش السوري يفتح طريق حمص- حماة بعد انقطاع دام ما يقارب 7 سنوات
2018/05/05 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قام الجيش السوري بإعادة فتح طريق حمص - حماة بعد انقطاع دام ما يقارب 7 سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يفتح طريق حمص- حماة بعد انقطاع دام ما يقارب 7 سنوات) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يفتح طريق حمص- حماة بعد انقطاع دام ما يقارب 7 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مكتب انتخابات الخارج فرع الأردن التابع لمفوضية الانتخابات العراقية يعقد ندوة تعريفية بآلية الاقتراع – تقرير
⋙ وفاة احد قيادات الحشد الشعبي اثناء تلقيه العلاج خارج العراق
⋙ وفاة قائد فرقة الامام علي القتالية في الحشد الشعبي الشيخ كريم الخاقاني
⋙ بالصور.. سوق قلعة أربيل وجهة للسياحة والترفيه
⋙ بالفيديو: اليعقوبي يوجه انتقادا لاذعا للسيستاني ويطالبه بتحمل المسؤولية!
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: اليعقوبي يوجه انتقادا لاذعا للسيستاني ويطالبه بتحمل المسؤولية!
⋙ فيديو: بايرن ميونخ يقلب الطاولة على كولن ويهزمه بثلاثية
⋙ بالصور.. سوق قلعة أربيل وجهة للسياحة والترفيه
الأكثر شيوعا