الجيش السوري يفتح طريق حمص- حماة بعد انقطاع دام ما يقارب 7 سنوات

2018/05/05 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الجيش السوري بإعادة فتح طريق حمص - حماة بعد انقطاع دام ما يقارب 7 سنوات.

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