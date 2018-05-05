2018/05/05 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوطبي - مباشر: أكدت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن العراق تصدرت قائمة الدول العربية التي تستورد منتجات العناية الشخصية والتجميل والعطور خلال العام الماضي.

وقال الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة في بيان حصلت "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن الإمارات العربية والسعودية جاءوا بالمركز الثاني والثالث بالقائمة، منوهاً أن مبيعات تلك المنتجات للدول العربية بلغت 17.21 مليون دولار خلال عام 2017، بزيادة بنحو 12.5% عن معدلات العام السابق له.

وأشار ميشيل حلبي، إلى أن "معرض عالم الجمال في الشرق الأوسط 2018"، والذي سيعقد بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري، سيشهد مشاركة 48 شركة برازيلية.

وأضاف حلبي: "نشارك سنوياً في هذا المعرض التجاري الرائد، نظراً للإقبال الواسع على المنتجات البرازيلية المبتكرة من قبل المشترين من العالم العربي، الأمر الذي يدفعنا إلى أن نمضي قدماً لتعزيز هذه الصناعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والإمارات والسعودية أكبر مستوردي العطور ومنتجات التجميل من البرازيل) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والإمارات والسعودية أكبر مستوردي العطور ومنتجات التجميل من البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).