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محاكاة  لمراحل العملية الانتخابية في القاعة الدستورية لمجلس النواب غد الأحد
2018/05/05 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد ـ واع أعلن مدير عام الدائرة الاعلامية في مجلس النواب محمد ابو بكر، اليوم السبت، أجراء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الأحد في القاعة الدستورية لمجلس النواب عملية محاكاة  لمراحل العملية الانتخابية.

وقال ابو بكر لوكالة الانباء العراقية (واع) ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستجري يوم غد الأحد في القاعة الدستورية لمجلس النواب […]

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