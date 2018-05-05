التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال مدريد يوم غد

2018/05/05 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة نشرت صجيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية التشكيل المتوقع لريال مدريد وبرشلونة في مباراة الكلاسيكو يوم غداً على ملعب كامب نو.وتابعت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد يكون هناك استقرار على التشكيلة التي سيخوض بها اللقاء الكبير بعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.وجاءت تشكيلة الريال كالآتي: – كيلور […]

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