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فان أنهولت يعتذر لجماهير ستوك سيتي بعد ان تسبب في هبوطهم
2018/05/05 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

تقدم الهولندي باتريك فان أنهولت باعتذار رسمي إلى جماهير ستوك سيتي بعد احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرماهم وتسبب في هبوط ستوك إلى الدوري الدرجة الأولي الإنجليزي.

ونشر باتريك فان أنهولت عبر حسابه الشخصي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة إعتذار إلى جماهير ستوك سيتي بعد الهدف الذي أحرزه في مرماهم […]

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