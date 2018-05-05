الكشف عن مشروع لمنح شهادة الدبلوم في الاعلام

2018/05/05 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد -اين]كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجهها لقبول الراغبين في الحصول على شهادة الدبلوم المهني في مجال الاعلام من خريجي الاختصاصات المختلفة الذين يمتلكون خدمة لا تقل عن عشر سنوات في المؤسسات الاعلامية.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي إن" وزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى ناقش المشروع في اجتماع هيئة الرأي وحصلت الموافقة على بلورة الاليات بالتنسيق مع الجامعات العراقية التي تتوفر فيها دراسة الاعلام بخصوص قبول الراغبين بالحصول على شهادة الدبلوم المهني في الاعلام من خريجي الاختصاصات المختلفة العاملين في المؤسسات الاعلامية ولديهم خدمة مهنية لا تقل عن عشر سنوات".وأضاف أن "القبول سيكون اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020 على وفق ضوابط القبول التي تعلن في حينها.

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