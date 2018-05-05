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زيدان يعتبر
2018/05/05 | 19:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبر المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين ان "كلاسيكو" كرة القدم الاسبانية ضد برشلونة الأحد، سيكون بمثابة تحضير للنادي الملكي لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الانكليزي، في ظل حسم النادي الكاتالوني لقب الدوري المحلي.

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