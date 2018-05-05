2018/05/05 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين ان "كلاسيكو" كرة القدم الاسبانية ضد برشلونة الأحد، سيكون بمثابة تحضير للنادي الملكي لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الانكليزي، في ظل حسم النادي الكاتالوني لقب الدوري المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يعتبر "الكلاسيكو" تحضيرا لنهائي دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يعتبر "الكلاسيكو" تحضيرا لنهائي دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).