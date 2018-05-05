محافظ ميسان يكرم عددا من النساء الميسانيات المتميزات

2018/05/05 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان ـ واع كرم محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم السبت، عددا من النساء الميسانيات المتميزات وتحت عناوين متعددة منها، أم الشهداء وزوجة الشهيد وأم الجريح وتربويات وأستاذات جامعيات وموظفات وربات بيت وناشطات مدنيات.وقال دواي لوكالة الانباء العراقية (واع) انه “تم تشكيل لجنة من دوائر ومؤسسات الدولة والجهات المعنية المختصة ومنظمات المجتمع المدني وضعت […]

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