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أفغانية تبيع رضيعتها لعلاج شقيق زوجها
2018/05/05 | 19:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة باعت امرأة في إقليم فرياب بشمال أفغانستان رضيعتها البالغة من العمر خمسة أشهر لدفع تكاليف علاج شقيق زوجها.

وأفادت عبيدة قيصري أن الفقر المدقع وسوء الحالة الصحية لشقيق زوجها، دفع الأسرة إلى بيع الرضيعة مقابل 30 ألف أفغاني (420 دولارا) على أمل دفع تكاليف علاج العم من مرض سرطان الدم.

وأضافت […]

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