الجيش الكويتي يعلن عن غرق قارب حربي في مياه الخليج

2018/05/05 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن الجيش الكويتي، اليوم السبت، عن تعرّض أحد قواربه الحربية في مياه الخليج إلى الغرق مساء أمس الجمعة، مشيراً إلى ان الحادثة مرت دون إصابات بين طاقم القارب عدا الأضرار المادية.وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “أحد القوارب التابعة للقوة البحرية تعرض مساء […]

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