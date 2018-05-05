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15 أيار.. يوم شيراز الوطني
2018/05/05 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

15 أيار..

يوم شيراز الوطني

إرنا - شيراز- اختير 15 أرديبهشت الموافق لـ5 أيار/مايو، يوما وطنيا لمدينة شيراز الأثرية (جنوب).

05 مايو 2018

08:21

عکس: آرشيو ايرنا

کد خبر: 3629070

30 عکس

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