2018/05/05 | 19:08

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15 أيار..



يوم شيراز الوطني

إرنا - شيراز- اختير 15 أرديبهشت الموافق لـ5 أيار/مايو، يوما وطنيا لمدينة شيراز الأثرية (جنوب).

05 مايو 2018

08:21

عکس: آرشيو ايرنا

کد خبر: 3629070

30 عکس

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