2018/05/05 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد يتبع……

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: وفاة قائد فرقة الامام علي القتالية) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: وفاة قائد فرقة الامام علي القتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).