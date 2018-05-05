اللبان: الخيار الوطني للطبقة السياسية هو من يخدم الشعب

2018/05/05 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد عضو كتلة مستقلون النيابية صادق اللبان، اليوم السبت، ان هناك شرطا ينبغي ان يتحقق في الانتخابات لاختيار طبقة ونخبة سياسية تخدم الشعب والبلد.وقال اللبان لـ"الغد برس"، ان "على الشعب العراقي ان يتجه الى الخيار الوطني في الانتخابات وليس الخيار الشخصي والطائفي، وهذا الخيار كفيل بأفراز نخبة سياسية تجعل من المرحلة المقبلة مرحلة فيها عطاء وخدمة الشعب".

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واضاف ان "هناك تحسنا ملموسا في مستوى الوعى السياسي لدى عامة الناس، ونأمل ان يتجهوا الى اختيار المرشحين على الاساس الصالح العام وليس المصلحة الشخصية".ولفت الى ان "اختيار النخب السياسية في الانتخابات عامل حاسم ومصيري في ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تطور وبناء البلد والنهوض به في كافة المجالات".

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