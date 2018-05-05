تركي آل الشيخ يعتذر عن قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك

2018/05/05 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب مكتب المستشار تركي آل الشيخ بالقاهرة عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت من قبل أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك، والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير، إلا أن معالي المستشار يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون رئيساً شرفياً له.

وقدم البيان اعتذار المستشار تركي آل الشيخ، قبوله الرئاسه الشرفيه لنادى الزمالك، كونه أحد محبي النادي الأهلي المصري قبل أن يكون رئيسا شرفيا للنادي، متمنيا في البيان لكل الفرق المصرية والعربية التوفيق.

وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن صباح اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي، منح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية رئاسة النادي الشرفية.

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