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نادي بلادي ينتخب هيئة ادارية جديدة ويختار الركابي رئيساً لها

الوقت : مايو 5, 2018 | 5:44 م [post-views]

داود الشمري/ الناطق الاعلامي لنادي بلادي الرياضي

انتخبت الهيئة العامة لنادي بلادي الرياضي هيئة ادارية جديدة للقيام بمهام ادارة فرق النادي للفترة المقبلة، بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة.

وقال رئيس الهيئة الادارية للنادي مظاهر جليل الركابي لـ(SPORT NOW) ان الهيئة العامة لنادي بلادي اجتمعت عند الساعة السادسة مساءا من يوم الخميس الماضي على قاعة النادي في المقر الرئيسي بمنطقة زيونة ببغداد،لانتخاب هيئة ادارية جديدة وبحضور ممثل عن وزارة الشباب والرياضة السيد بسام علي وادي.

واضاف الركابي ان الهيئة العامة للنادي المسجلة لدى وزارة الشباب هي 55 عضوا، وقد اجتمع 50 عضو من الهيئة العامة في الانتخابات لاختيار الهيئة الادارية الجديدة.

اوضح الركابي الذي تم تجديد الثقة له كرئيسا للنادي، ان نتائج التصويت اسفرت عن ( مظاهر جليل الركابي 49 صوتا) رئيسا للنادي، و( كرار محمود جواد 47 صوتا نائب رئيس النادي) واعضاء الهيئة الادارية كل من ( اياد صبحي جابر 49 صوتا، وجاسم محمد عبد الزهرة 46 صوتا، وشذى احسان جواد 48 صوتا، والدكتورة انتظار جمعة مبارك 46 صوتا، وسلام بناي جميد 45 صوتا).

يذكر ان نادي بلادي احد الاندية العراقية المسجلة رسميا لدى وزارة الشباب، ويشارك في الدوري العراقي الدرجة الاولى بكرة القدم المؤهل للدوري الممتاز، وشارك في عدة بطولات خارجية منها بطولة باريس الدولية وغوتيا الدولية بكرة القدم، وبطولة فرب اسيا لالعاب القوى وحقق نتائج ايجابية وميداليات ذهبية وفضية على مستوى الفئات العمري، كما يمتلك اكاديمية رياضية لتاهيل لاعبين بكرة القدم وزجها مع المنتخبات الوطنية.

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