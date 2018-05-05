صلاح يرفض مقارنته بميسي ورونالدو ويكشف سر سجوده

2018/05/05 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادرفض نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وضعه في مقارنة مع الثنائي العالمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مبيناً للصحافة الأوروبية والعالمية أنه اعتاد على السجود بعد الأهداف منذ أن كان صغيراً.أما عن مثله الأعلى في كرة القدم، أجاب: "قلتها في أكثر من مناسبة، مثلي الأعلى هو البرازيلي رونالدو، والإيطالي فرانشيسكو توتي الذي تعلمت منه الكثير".

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