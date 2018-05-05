بالصور: المنتخب الفلسطيني يجري مرانه في البصرة

2018/05/05 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اجرى المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، اليوم السبت، مرانه على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة.وقال مراسل "الغد برس"، انه "وسط ارتياح كبير واجواء مثالية، اجرى المنتخب الفلسطيني مرانه على الملاعب الثانوية للمدينة الرياضية من اجل خوض مباراته الودية مع مضيفه العراقي الوطني ضمن الاستعداد لنهائيات كأس اسيا".

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يشار الى ان المنتخب العراقي الوطني العراقي سيواجه نظيره الفلسطيني، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جذع النخلة الدولي.

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