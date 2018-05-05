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فيديو: بايرن ميونخ يقلب الطاولة على كولن ويهزمه بثلاثية
2018/05/05 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – حقق نادي بايرن ميونخ الألماني إنتصاراً ثميناً على حساب مضيفه كولن بثلاثة أهداف لهدف واحد في إطار مباريات الجولة رقم 33 ببطولة البوندزليجا.

وكان الشوط الأول قد إنتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف حمل توقيع نيكولاس شول نجم النادي البافاري بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني أدرك بايرن ميونخ التعادل عبر خاميس رودريجيز في الدقيقة 59 قبل أن يحرز روبيرت ليفاندوفيسكي الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ثم أضاف كورينتين توليسو الهدف الثالث للبافاري في الدقيقة 78 لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

هدف بايرن ميونخ الأول / الثاني / الثالث

هدف كولن

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