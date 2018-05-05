انستغرام تضيف زر الدفع عبر التطبيق لشراء المنتجات

2018/05/05 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة لاحظ عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام إضافة زر الدفع عبر التطبيق لشراء المنتجات أو الخدمات.وقد بدأت هذه الميزة في الظهور لدى بعض الشركات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما أثار التكهنات بأنها جزء من اختبار تجريبي للتداول العالمي مستقبلا.ويعتقد الخبراء بأن إنستغرام يمكن أن يصبح […]

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