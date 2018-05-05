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قتلى وجرحى في انفجار وسط قطاع غزة
2018/05/05 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتلى وجرحى في انفجار وسط قطاع غزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/05 | 20:08.

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