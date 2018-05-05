2018/05/05 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قتلى وجرحى في انفجار وسط قطاع غزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع سبوتنيك الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/05 | 20:08.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى في انفجار وسط قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى في انفجار وسط قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع سبوتنيك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى في انفجار وسط قطاع غزة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى في انفجار وسط قطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).