2018/05/05 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الداخلية : إلقاء القبض على مهربي أثار في بابل | موازين نيوز

السبت 19/08/1439 هـ - الموافق 05/05/2018 م ، الساعة 08:08 مساءً (بغداد)، 05:08 PM (غرينتش)

.

أخبار موازين

أمنيّة

منذ 2018-05-05 الساعة 19:33 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوزتمكنت مفرزة من وزارة الداخلية ، السبت، من إلقاء القبض على مهربي أثار وبحوزتهم 75 قطعة معدة للتهريب في محافظة بابل.وقالت الوزارة في بيان تلقت/ موازين نيوز/ إن "مفارز الشؤون الداخلية وبالاشتراك مع مفرزة من الأمن الوطني والجريمة المنظمة وبإمرة الرائد عبد الرزاق سعدون من شؤون وأمن بابل قامت بتنفيذ أمر القبض بحق المتهمين الذين يقومون بتهريب القطع الاثرية والمتاجرة بها وعددها 75 قطعة أثرية تعود الى الحضارة البابلية مع بندقية كلاشينكوف ومسدس صوتي".وأضاف البيان أنه "تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائياً وقضائياً وتوقيفهم وفق أحكام المادة 40 من قانون الأثار والتراث".



/ انتهى 29

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

الأخبار العاجلة

استطلاع

برأيك..



هل ستعيد الولايات المتحدة انتشارها العسكري في العراق بعد هزيمة داعش بشكل نهائي؟

المقالات والآراء

كتب: د.



علي الجابري منذ05-05-2018الساعة 19:30 (بتوقيت بغداد)

إنتخابات العراق ..



والمال السياسي الحرام

منذ05-05-2018الساعة 12:10 (بتوقيت بغداد)

نشاط المرشحين طماطة وخيار

حسن حاتم المذكور منذ04-05-2018الساعة 15:16 (بتوقيت بغداد)

موسم الأكاذيب...

خريطة الموقع

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية لتصلك آخر الأخبار والمستجدات إلى بريدك الالكتروني.

2018 جميع الحقوق محفوظة - موازين نت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : إلقاء القبض على مهربي أثار في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية : إلقاء القبض على مهربي أثار في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة موازين).