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بالوثيقة.. تعيين مدير جديد لشؤون الداخلية في كركوك
2018/05/05 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادحصلت السومرية نيوز على وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تعيين العقيد يادكار شكور عبد الله كمدير لشؤون الداخلية في كركوك بدلا من العقيد فهمي فؤاد.

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