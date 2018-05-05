بالوثيقة.. تعيين مدير جديد لشؤون الداخلية في كركوك

2018/05/05 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادحصلت السومرية نيوز على وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تعيين العقيد يادكار شكور عبد الله كمدير لشؤون الداخلية في كركوك بدلا من العقيد فهمي فؤاد.

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