أولاند وفالس يدينان تصريحات ترامب بشأن اعتداءات باريس

2018/05/05 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند، ورئيس وزرائه مانويل فالس، بشدة اليوم السبت بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي استند فيها إلى اعتداءات باريس 2015، لتبرير دفاعه عن حمل السلاح.

وقال أولاند في بيان، إن «التصريحات المخجلة والمغالطات المهينة لدونالد ترامب تكشف بوضوح نظرته لفرنسا ولقيمها»، مضيفا، أن «الصداقة بين شعبينا لن يلطخها عدم الاحترام والتجاوزات.



دعواتي كلها لضحايا 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015».

من جهته قال فالس في تغريدة أرفقها بخبر عن تصريحات ترامب، إنها «مشينة وتنم عن عدم كفاءة.



ما يمكن أن نقول أكثر؟».

وكان الرئيس الأمريكي قال الجمعة في مؤتمر للوبي مؤيد لحمل السلاح، إن اعتداءات باريس كانت ستكون حصيلة ضحاياها أقل لو أن هؤلاء كانوا مسلحين.

وقال ترامب، «لقد قتلوا بوحشية بيد مجموعة صغيرة من الإرهابيين كانوا مسلحين.



وكان لديهم متسع من الوقت وقتلوهم واحدا تلو آخر».



ورسم ترامب بيده صورة إرهابي يطلق النار من مسدس على الضحايا.

وتدارك، «لكن لو أن موظفا كان لديه سلاح أو لو أن أحد الحاضرين هنا كان هناك مع سلاح موجه في الاتجاه المعاكس، لكان الإرهابيون فروا أو تعرضوا لإطلاق النار، ولكان الأمر اختلف كثيرا».

بدوره، عبر رئيس الوزراء الأسبق برنار كازنوف، الذي كان يتولى وزارة الداخلية وقت الاعتداءات، عن «إدانته واشمئزازه من تصريحات دونالد ترامب حول اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، وعن تضامنه مع الضحايا والفرنسيين المصدومين»، معتبرا أن «التجاوز تجسد في عدم الاحترام».

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