الداخلية تعلن القبض على مهربي اثار في بابل

2018/05/05 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على مهربي اثار وبحوزتهم 75 قطعة معدة للتهريب في محافظة بابل.

وقالت الداخلية في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن "مفارز الشؤون الداخلية وبالاشتراك مع مفرزة من الامن الوطني والجريمة المنظمة وبإمرة الرائد عبد الرزاق سعدون من شؤون وأمن بابل، قامت بتنفيذ أمر القبض بحق المتهمين الذين يقومون بتهريب القطع الاثرية والمتاجرة بها وعددها 75 قطعة أثرية تعود الى الحضارة البابلية مع بندقية كلاشينكوف ومسدس صوتي".

واضافت الداخلية، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق احكام المادة 40 من قانون الاثار والتراث".

يذكر أن عمليات تهريب الآثار العراقية نشطت بشكل لافت للانتباه بعد نيسان 2003 اثر تعرض العديد من المتاحف العراقية الى عمليات السلب والنهب، فيما تعلن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر عن اعتقال عصابات لتهريب الآثار وضبط آثار بحوزتها.

KKK

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