صلاح الدين دميرتاش: يستحيل إجراء انتخابات نزيهة في تركيا

2018/05/05 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صلاح الدين دميرتاش مرشح حزب الشعوب الديمقراطي الذي سينافس الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الانتخابات المقبلة من خلف القضبان، إن إجراء انتخابات نزيهة الشهر المقبل أمر مستحيل في ظل وجود حالة الطوارئ في البلاد.

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